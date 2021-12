Das Jahr 2021 im Foto-Rückblick der RHEINPFALZ-Leser.

Momente 2021 – so nennen wir den Aufruf an die Leser, uns „ihre“ Bilder des Jahres zu schicken. Auch dieses Jahr stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Ob es ein gutes oder schlechtes Jahr war, ein anstrengendes oder ein ruhiges, das liegt im Blick des Betrachters. Klar ist jedoch: Neben nachdenklichen und traurigen Momenten, hat das Jahr auch schöne Erinnerungen hinterlassen. Erreicht haben uns Bilder von Familienfesten, Spaziergängen in der Natur und gemütlichen Abenden zuhause. Danke für alle Einsendungen und das Teilen dieser privaten Erinnerungen.