Anlässlich des Volkstrauertages legten Ortsbürgermeister Helge Schwab und der Abgesandte der Patenbatterie des Artillerielehrregiments, Timo Schaan, am Sonntag einen Kranz am Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege nieder. Das Ehrenmal auf dem Friedhof Hüffler wurde in den vergangenen drei Monaten neu gestaltet, um den würdevollen Charakter der Gedenkstätte zu erhalten. „Mit Bruchsteinen der ehemaligen Hüfflerer Schule, dem Einsatz des Gemeindearbeiters David Waschke und dem bildhauerischen Geschick von Udo Herrmann ist es uns gelungen, dem Ehrenmal ein würdiges Erscheinungsbild zu geben“, sagte Schwab. „Wir brauchen diese Momente des Innehaltens, genauso wie wir Orte des Gedenkens brauchen, damit das, was geschehen ist, nicht verdrängt wird. Das nationale Gedächtnis, das eine identitätsstiftende Wurzel unseres Verständnisses von Staat und Gesellschaft ist, braucht Stützen der Erinnerung“, so Schwab weiter.