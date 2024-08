Nostalgisches Geknatter von Mofas und Mopeds, Fachsimpeln, Musik lauschen, eine gute Zeit haben – das und noch einiges mehr war am Freitag in Wolfstein auf dem Gelände des TV Roßbach angesagt. Die Spendenaktion „MoMoTo“, eine Zwei-Takt-Tour quer durch Deutschland, machte Halt in Wolfstein. Mittendrin: die „Mofa Wölfe Wolfstein“.

Seit Februar 2020 hat Wolfstein eine kleine Mofaszene. Acht Männer gründeten die „Mofa Wölfe Wolfstein“, um Spaß zu haben, sich zu treffen und wie früher mit dem Mofa entschleunigt durch die Gegend zu fahren, erklärt Präsident Marco Fleischhauer. Mittlerweile sind es 18 Mitglieder, die mit ihren Mofas, gekleidet in Kutten – deren Tragen bei Treffen Pflicht ist – nicht nur in und um Wolfstein das typische Geknatter auf die Straßen bringen. Mehrheitlich wohnen die Mitglieder in und nahe Wolfstein und sind zwischen 19 und 45 Jahren alt.

„Bloß keinen Roller“

Die Aufnahmevoraussetzungen: Man muss mindestens 15 Jahre alt sein, einen Führerschein oder die Mofa-Prüfbescheinigung besitzen – sowie ein Mofa, wie Fleischhauer erläutert. „Und bloß keinen Roller“, stimmen weitere Mitglieder des Clubs lachend ein, meinen es aber durchaus ernst, denn es muss schon eines der kultigen Gefährte sein.

Der Club veranstaltet einmal monatlich einen Stammtisch, fährt zu Treffen und organisiert regelmäßig spontane Ausfahrten. „Wer Zeit und Lust hat, ist dabei“, sagt Fleischhauer, der auch einen Motorradführerschein hat, dennoch lieber auf dem Mofa fährt. „Man bekommt mehr von der Umgebung mit“, es entschleunige und sei einfach Kult, bestätigt auch der 23-jährige Max Wuttke aus Morbach. Im Club stehe die Gemeinschaft im Fokus. Toll findet er, dass die Generationen zusammenkommen und jeder seine Aufgabe im Club habe.

Frauen gibt es im Club keine

Die Liebe zu Mofa und Moped bringt vom Schlosser bis zum Verwaltungsangestellten Männer zusammen – Frauen sind im Club nicht vertreten. Aber im Hintergrund ist nicht nur Fleischhauers Gattin Jeannette aktiv, was allein bei der Organisation der „MoMoTo“ unerlässlich war. Die 2015 ins Leben gerufene deutschlandweite Aktion findet alle zwei Jahre statt und war erstmals in Wolfstein zu Gast. Das kam mehr oder weniger zufällig, wie sich der Clubvorsitzende erinnert. Bei einem Mofa-Treffen in Schmelz kam er mit Leuten ins Gespräch, darunter einem Primstaler, der Wolfstein als perfekte Zwischenstation zwischen dem Primstal und Freinsheim ausmachte. Und so wurde Wolfstein als 21. Etappe auserkoren. Neben dem Spaß und der Unterhaltung – darunter Musik von Senti Metal, Kinderunterhaltung und Mofa-Parcours – ist ein zentraler Aspekt die Unterstützung einer lokalen Kinderschutzorganisation im goldenen Tank, der als mobile Spendenkasse sowie Staffelstab zwischen den 28 beteiligten Clubs fungiert.

Wochen der Planung sowie das frühzeitige Sammeln von Spenden wurden auf viele Schultern verteilt. Schon beim Wolfsteiner Weihnachtsmarkt oder bei der Dubbeglaswanderung waren die „Mofa Wölfe“ aktiv, und der Erlös ging komplett in die Spendensumme. Zudem wurde ein restauriertes Moped, Baujahr 1953, verlost, gestiftet von der Bäckerei Tronecker. So wurde schon am frühen Freitagabend eine Spendensumme von rund 6000 Euro zugunsten des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes „Rückenwind“ in Kaiserslautern erreicht. Am Samstag schwangen sich dann die „Mofa Wölfe“ auf ihre Maschinen in Richtung Freinsheim.