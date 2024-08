Mofa und Moped fahren, Spaß haben und Gutes tun – die Spendenaktion „MoMoTo“ macht's möglich. Eine Zwei-Takt-Tour quer durch Deutschland startet Anfang August in Flensburg, endet in Weichering bei Ingolstadt – und macht einen Halt in Wolfstein.

Neben Spaß und dem Vernetzen der Clubs wird in jeder Region eine lokale Kinderorganisation unterstützt. Am Freitag, 23. August, kommt der goldene Tank, der als mobile Spendenkasse und Staffelstab zwischen den 28 deutschlandweit beteiligten Clubs fungiert, nach Wolfstein zu den Mofa-Wölfen. Spendenziel des Clubs ist der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Rückenwind“ in Kaiserslautern. „Bereits am Weihnachtsmarkt oder auch an der Dubbeglas-Wanderung haben wir gesammelt“, berichtet Clubvorsitzender Marco Fleischhauer.

Zudem veranstalten die Mofa-Wölfe am 23. August ab 14 Uhr ein Fest auf dem Gelände des TV Roßbach. Dort sind Spenden bis 18 Uhr möglich, die Akustik-Band „Senti Metal“ tritt auf. Einer der Höhepunkte sei die Verlosung eines restaurierten Mopeds. Lose sind dort sowie an der Tankstelle in Kreimbach-Kaulbach und am Festtag vor Ort erhältlich. „Dieser Erlös kommt ebenfalls dem Hospizdienst zugute“, erklärt der Clubvorsitzende.