Ein Mofa-Roller vom Typ „Nova Motors City Star“ wurde am Montag im Zeitraum zwischen 8 und 14.30 Uhr in der Trierer Straße in Kusel gestohlen. Da der Roller laut Polizei nicht fahrbereit war, müssen der oder die Täter ihn geschoben haben – zumal das Lenkradschloss aktiv gewesen sei. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei in Kusel wenden unter 06381 9190 oder pikusel@polizei.rlp.de.