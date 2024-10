Eine Modenschau in einem Sportheim? In Krottelbach gibt es das nicht zum ersten Mal. Warum das Konzept in der Südkreis-Gemeinde auf viele Interessierte trifft und wie Andrea Goetzke überhaupt dazu kam, die Veranstaltung zu organisieren.

Eine halbe Stunde vor Beginn der Modenschau im Sportheim in Krottelbach