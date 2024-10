Älteren Menschen so lange es geht das Leben in ihrem gewohnten Umfeld ermöglichen, zugleich aber jüngeren Wohnraum in ihrem Heimatort zur Verfügung zu stellen: Das ist Ziel eines Landesprogramms, bei dem Quirnbach zum Zug gekommen ist. Aus diesem Grund wird auch beim Markttag am Donnerstag, 24. Oktober, auswärtiger Besuch erwartet.

Es ist grundsätzlich nichts Neues, dass Quirnbach