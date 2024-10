Einbrechen wollten sie wohl auch in das Wohnhaus, wie es die von der Polizei festgestellten Spuren vermuten lassen. Letztendlich ist es den Tätern aber am Dienstagvormittag nach Polizeiangaben nur gelungen, sich Zugang zur Garage des Gebäudes in der Altenglaner Hauptstraße zu verschaffen. Aus einem Nebenraum entwendeten sie Modelleisenbahnen samt zugehörigen Loks. Laut den Bewohnern muss sich die Tat zwischen Donnerstag, 17. Oktober, 13 Uhr und Dienstag, 22. Oktober, 10.15 Uhr, ereignet haben. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Kaiserslautern, Telefon 0631 369-2620.