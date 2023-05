Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Große Bekleidungsgeschäfte verschwinden aus den Stadtbildern. Ketten, Einkaufszentren und der Internet-Handel machen die Umsätze. Nur in Krottelbach, beim Modehaus Bischoff, ist die Einkaufswelt noch so wie früher. Und das soll auch noch lange so bleiben. Dafür wurde wieder investiert.

Als Michael und Birgit Bischoff vor über einem Jahr beschlossen haben, einen erneuten Umbau ihres Modehauses in Krottelbach anzugehen, war noch nicht daran zu denken, wie schnell sich dieser