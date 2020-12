Insgesamt fünf Alten- und Pflegeheime im Kreis Kusel stehen auf der Prioritätenliste des Landkreises: neben dem Zoar Kusel, wo voraussichtlich als erstes geimpft werden soll, noch die Einrichtungen in Lauterecken, Wolfstein, Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg. In diesen vieren war es vor einigen Wochen zu Corona-Ausbrüchen gekommen.

Zunächst wird der Impfstoff noch nicht an alle Impfzentren geliefert, auch nicht nach Kusel, sondern an fünf zentrale Orte. Daher fährt das mobile Impfteam aus Kaiserslautern, das für den Kreis Kusel zuständig ist, am Sonntagmorgen nach Frankenthal, um dort jene Impfdosen zu holen, die an diesem Tag in Kusel verabreicht werden. Dieses anfängliche Prozedere hat der Impfkoordinator des Landkreises, Philipp Gruber, am Mittwoch im Gespräch mit der RHEINPFALZ erläutert. Voraussichtlich werde das Zoar die erste Einrichtung sein, in der noch am Sonntag geimpft werden soll.

Montags fährt das Impfteam erneut nach Frankenthal, um Impfstoff für das nächste Pflegeheim zu holen. Ab wann Impfstoff direkt nach Kusel geliefert wird, konnte Gruber am Mittwoch noch nicht sagen.

