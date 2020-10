Um den Mobilfunkempfang zu verbessern, steht seit zwei Monaten auf Oberstaufenbacher Gemarkung eine temporäre Mobilfunkstation. Ursprünglich sollte zur Auswertung der Funkqualität die Station drei Monate an diesem Standort verbleiben. Da die Zeit nicht ausreicht, musste der Ortsgemeinderat einer Verlängerung zustimmen, was er auch tat. Wie Ortsbürgermeister Thomas Andes auf Anfrage mitteilte, steht die Mobilfunkstation am Rande der Gemarkungsgrenze zur Gemeinde Neunkirchen. Der Rat habe zugestimmt, da es im Interesse der Oberstaufenbacher Bürger sei, dass der Mobilfunkempfang für das D2-Netz verbessert werde. Die Mobilfunkstation verfügt über 4G-Technik, also Mobilfunk der vierten Generation angewandt. Es kann somit der Mobilfunkstandard LTE genutzt werden. Die Mobilfunkbetreiber wollen bis zum Jahr 2021 eine 99-prozentige Abdeckung gewährleisten.