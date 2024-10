Mal wieder sind „krankheitsbedingten Personalengpässe im Stellwerk“ der Grund: Am Mittwoch, 9. Oktober, fahren ab 14.30 Uhr keine Züge mehr zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach. Die letzten Verbindungen der RB 66 an diesem Tag starten um 13.33 Uhr in Lauterecken und um 13.34 Uhr am Kaiserslauterer Hauptbahnhof. Nach Auskunft der DB Regio wurden „Busse als Ersatzverkehr bestellt“.