Dem einen oder anderen dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Die Baufirma, die für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Offenbach-Hundheim zuständig ist, macht Winterpause. „Der erste Bauabschnitt ist bis auf einige Kleinigkeiten auch fertig“, sagt Richard Lutz, Leiter der Dienststelle des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Kaiserslautern.

Appell: Weiter drumherum fahren

Während in den vergangenen Wochen auf der B420 kein Durchkommen war, hat sich dies jetzt geändert. Über eine Ampel ist die Bundesstraße befahrbar. Lutz appelliert an die Teilnehmer „des überörtlichen Verkehrs, weiterhin die Umleitung zu nutzen, da es ansonsten an der Ampel zu langen Staus kommen kann. Hintergrund der Ampel ist, die Einwohner während der Winterpause etwas zu entlasten und auch den Verkehr auf den Schleichwegen zu verringern“.

Wann es mit dem zweiten Bauabschnitt weitergeht, hängt von der Witterung ab, aber wohl „frühestens Mitte Januar“. Dann, der Planung zufolge steht der Ausbau zwischen dem Marktplatz und der Mitte der Brückenstraße auf dem Programm, werde die Bundesstraße wieder komplett gesperrt, sagt Lutz.