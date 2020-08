Das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Kusel lädt im September jeden Mittwoch von 12 Uhr bis 13.30 Uhr zum Mittagstisch ein. Am 2. September beginnt die Veranstaltungsreihe mit einem persischen Gericht: Hähnchenschenkel in Tomatensoße mit Safranreis und Beilagensalat. Am 9. September gibt es einen Sommersalatteller mit Putenstreifen und Baguette, am 16. wird gebratener Fisch mit frischem Dill, persischem Reis und eingelegtem Gemüse serviert. Am 23. steht ein Hackfleisch-Kartoffelauflauf mit grünem Salat auf dem Speiseplan, am 30. Kichererbsen-Falafel mit Tomatensoße und Joghurtdip mit Brot. Jede Portion kostet sechs Euro.

Info

Bei Fragen und zur Anmeldung steht Anke Halwaß unter der Telefonnummer 06381 923912 zur Verfügung.