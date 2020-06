Die Aktion „Demokratie leben“ startet in der Nacht zum Freitag ihre „Jugendbefragung Landkreis Kusel 2020“. Koordinatorin Simone Schnipp hofft darauf, dass mindestens 200 Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren aus allen Teilen und allen gesellschaftlichen Schichten des Landkreises mitmachen, um ein möglichst repräsentatives Bild zu erhalten.

Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft aus den Angeln gehoben und stellt uns alle noch immer vor große Herausforderungen, heißt es im Begleittext. Besonders betroffen von den Kontaktbeschränkungen waren und sind Jugendliche. Kaum Schule, keine Freunde sehen und immer wieder Einschränkungen beim Rausgehen. In der öffentlichen Diskussion der letzten Monate ging und geht es dabei kaum um ihre Bedürfnisse und Sorgen, sondern eher um ihre Leistungsfähigkeit und ihr Funktionieren beim home schooling.

Die Aktion will nun über ihre Befragung unter anderem erfahren: Was macht diese Zeit mit Jugendliche und jungen Erwachsenen? Wie erleben sie diese? Was macht das mit ihren Einstellungen zu Politik und zur Demokratie? Fühlen sich Jugendlichen zunehmend ausgeschlossen von Teilhabe und Beteiligung? Werden und sind sie dadurch offener für Verschwörungsmythen und rechtes Gedankengut?

Der Fragebogen für die Untersuchung wird um Mitternacht von Donnerstag auf Freitag freigeschaltet. Er ist bis 10. Juli erreichbar und ist hier im Internet zu finden.