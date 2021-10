Nach einem Jahr Corona-Pause will die Ortsgemeinde die Aktion Adventsfenster wieder aufleben lassen. Dafür sucht Helga Grüne nun Mitstreiter, damit sich Interessierte an den Adventswochenenden für eine halbe Stunde treffen, Weihnachtslieder singen und Tee oder Glühwein trinken können. Am dritten Advent übernehmen Kirche und Alte-Welt-Museum die Gestaltung des Adventsfensters. Wer mitmachen will, soll sich unter Telefon 06364 993917 melden.