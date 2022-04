Zum Muttertag und zur Eröffnung der diesjährigen Theatersaison erwartet Besucher des Theaters im Sommersaal in Hoppstädten erneut Improvisationstheater. Am Sonntag, 8. Mai, steht um 18 Uhr das Stück „Deine Muddi“ auf dem Programm.

Theaterchefin Claudia Stump widmet dieses Theaterstück allen Müttern – den anwesenden und abwesenden. „Was heißt das überhaupt: Mutter sein? Jeder hat eine, aber nicht jede wird eine“, überlegt die Schauspielerin. Zusammen mit Kollegin Stefanie Petereit aus Frankfurt betrachtet Stump das Thema Mutter mit einem sentimentalen und einem heiteren Auge, kündigt sie an. Dabei soll sowohl in die Gegenwart, in die Vergangenheit als auch in die Zukunft geblickt werden.

Gemeinsam mit dem Publikum soll „die wirklich beste Mutterrolle“ entwickelt und „die ideale Schwiegermutter“ erschaffen werden. Nicht fehlen darf bei der interaktiven Aufführung ein Loblied auf alle Mütter dieser Welt. Das Publikum darf entscheiden, ob auch Väter, Söhne, Töchter und Enkel das Programm bereichern sollen. „Es kann problematisch oder urkomisch werden“, verspricht Claudia Stump und fragt zugleich: „Ist eine Frau nicht noch viel mehr als nur Mutter?“

Folge-Projekt im Juni

Aus solchen Gedanken werden im Improvisationstheater Sommersaal Geschichten und Lieder. Stefanie Petereit und Claudia Stump stehen seit mehr als 15 Jahren zusammen auf der Bühne. Dazu verspricht Martin Schmidt an der Gitarre mitreißende Musik, die das Herz erwärmt und die Füße zum Wippen bringt.

Im Juni soll dann das nächste Theaterstück folgen, passend zum Kultursommermotto „Ostwind“. Aufführungen sind am 25. und 26. Juni geplant.

Karten

Eintrittskarten für das Improvisations-Theaterstück „Deine Muddi“ im Sommersaal, Im Winkel 6, in Hoppstädten, gibt es für 12 Euro. Sie sollen per E-Mail an sommersaal@web.de oder unter Telefon 06788 9709843 reserviert werden.