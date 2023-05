Das Nahverkehrportal Rolph bietet zum letzten Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag, 28. Mai, gegen Fortuna Düsseldorf zusätzliche Züge an. So verlässt um 12.20 Uhr eine zusätzliche Regionalbahn den Kuseler Bahnhof in Richtung Kaiserslautern. Ankunft ist dort um 13.18 Uhr. Nach der Partie fährt ein zusätzlicher Zug um 18.47 Uhr von Kaiserslautern über Landstuhl (19 Uhr) nach Kusel (Ankunft 19.48 Uhr). Für die Linie Kaiserslautern-Lauterecken wurden keine Zusatzzüge angekündigt. Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd weist darauf hin, dass die Eintrittskarten für FCK-Spiele im Fritz-Walter-Stdion gleichzeitig als Fahrschein im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar genutzt werden können.