Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Finden Sie die Mäuse am Baum“ – so steht’s auf dem Plakat. Um die mächtige Douglasie in der Winterhelle haben sich zwei Dutzend Wanderer versammelt. Es sind überwiegend Familien, die an der Abendwanderung des Forstamtes teilnehmen.

Waldpädagogin Alexandra Knapp und Förster Joachim Kunz, die die Schar begleiten, lösen das Rätsel auf: Bei den „Mäusen“ handelt es sich um die fünf