Digitale Zeitreisen, Weinproben, neuer Pächter: Die Draisinensaison im Kreis Kusel startet mit mehreren Neuerungen. Bereits jetzt geht die Nachfrage deutlich in eine Richtung.

Am Mittwoch, 1. April, ist es soweit: Die Draisinen rollen wieder über die Strecke zwischen Altenglan und Lauterecken. „Wir sind mit Vollgas dran“, sagt Philipp Schultheiß, der bei der Kreisverwaltung verantwortlich für die Draisinentour ist. Größte Herausforderung wie in fast jedem Jahr sei das knappe Zeitfenster, in dem alle notwendigen Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen werden müssen: In der Werkstatt in Altenglan gelte es, alle 102 Draisinen-Fahrzeuge rechtzeitig zu warten und streichen, während gleichzeitig die gesamte Strecke von Wildwuchs befreit werden müsse.

In Sachen Öffnungszeiten und Preise bleibt in der anstehenden 26. Saison laut Schultheiß alles beim Alten. Dennoch gibt es einige Neuerungen, die auf die Gäste warten. Um die Tour entlang des Glans aufzuwerten, sei etwa der Austausch der neun Ortstafeln am Streckenrand vorgesehen, nennt der Draisinen-Koordinator ein Beispiel. Um möglichst immer aktuelle Informationen zu den Orten bieten zu können, etwa zu gastronomischen Angeboten, sollen diese zudem mit QR-Codes versehen werden.

Testlauf für VR-Erlebnis im April

Die wohl größte Neuerung der kommenden Saison ist aber eine andere: Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen), mit denen die Besucher auf der Draisinenstrecke nachempfinden können, wie das Pfälzer Bergland vor rund 300 Millionen Jahren aussah. Dabei kommt Augmented Reality zum Einsatz – zu deutsch: erweiterte Realität. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Technologie, mit der die VR-Brillenträger sowohl die reale Umgebung als auch virtuelle Audio-Elemente oder Einblendungen wie einen Ursaurier wahrnehmen können.

„Zu Beginn ist die echte Welt noch gut sichtbar, ehe man vollständig in die Urzeit abtaucht“, sagt Schultheiß, der die Technik bereits testen konnte. Um die prähistorische Pfalz möglichst authentisch abzubilden, hätten Sebastian Voigt und Jan Fischer vom Urweltmuseum Geoskop als wissenschaftliche Berater zur Seite gestanden. Im Juli 2025 hatte der Kreisausschuss beschlossen, das VR-Erlebnis im Projektreigen von „Land l(i)eben“ von der Firma VR Coaster aus Kaiserslautern entwickeln zu lassen. Vorgesehene Kosten: knapp 147.000 Euro.

Seit 2018 leitet Philipp Schultheiß die Geschicke der Draisinentour in der Kreisverwaltung. Foto: Jan Ullm

Pünktlich zum Saisonstart steht das virtuelle Erlebnis allerdings noch nicht zur Verfügung. „Wir befinden uns aber auf der Zielgeraden“, sagt Schultheiß. Demnach sei für den April zunächst eine Testphase vorgesehen, bei der Besucher die Technik spontan testen könnten. Sollte alles technisch reibungslos funktionieren, könne das VR-Erlebnis ab dem 13. Mai offiziell gebucht werden. Der Preis für das Zusatzangebot werde noch festgelegt.

„La Stazione“ statt „Gleis 3“

Besonders froh zeigt sich Schultheiß darüber, dass ein Nachfolger für das ehemalige „Gleis 3“ in Altenglan gefunden werden konnte. „Es ist ja nicht so, dass die Leute Schlange stehen, um eine Gastronomie zu eröffnen“, sagt er. Seit dem 6. März übernimmt das italienische Restaurant „La Stazione“ die Bewirtung der Gäste und die Draisinen-Ausleihe, nachdem der vorherige Pächter im vergangenen Herbst abgesprungen war. „Ein gastronomisches Angebot hatte vielen Gästen definitiv gefehlt“, sagt Schultheiß und ergänzt: „Wir hoffen natürlich auf eine langfristige Lösung.“ Bisher seien die Rückmeldungen der Gäste „durchaus positiv“.

Erstmals werde es mit der bevorstehenden Saison Weinproben auf der Strecke zwischen Altenglan und St. Julian geben. Laut Schultheiß werden die fünf Fahrten auf der Planwagendraisine von Helena Kreischer veranstaltet, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Philipp Kreischer Weinberge in Offenbach-Hundheim und Buborn bewirtschaftet. Die Eröffnungsfahrt mit Kuseline Anna-Lena Rumpf am 11. April ist bereits ausgebucht, für andere Termine sind teilweise noch Plätze verfügbar. Weitere Infos gibt es auf www.kreischer-weine.de.

Schon jetzt 1500 Buchungen

Ein Trend, der sich laut Schultheiß bereits seit fünf, sechs Jahren abzeichnet, ist das zunehmend kurzfristige Buchungsverhalten der Gäste. „Die Leute buchen generell spontaner, schauen mit ihren Apps mehr aufs Wetter“, sagt er. Auch sei zu beobachten, dass sich die E-Draisinen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Innerhalb des Fuhrparks gibt es laut Schultheiß fünf Elektro-Fahrraddraisinen sowie zwei Konferenzdraisinen mit Elektroantrieb, die Platz für bis zu sieben Personen bieten. Vor allem bei Älteren, die körperlich nicht mehr ganz so fit sind, sei die Nachfrage sehr hoch.

Trotz der Kurzfristigkeit herrscht bereits vor Saisonstart noch immer Interesse an der Draisinenstrecke: Aktuell liegen nach Angaben der Kreisverwaltung bereits mehr 1500 Buchungen für die neue Saison vor. „In den Vorjahren lagen die Zahlen auf einem ähnlichen Niveau“, sagt Schultheiß. Entsprechend sei das selbstgesteckte Ziel erneut, die Marke von 4000 Buchungen bis Ende Oktober zu knacken.

Die Chancen dafür stehen jedenfalls nicht schlecht: 2025, im Jubiläumsjahr der Draisinentour, lag die Anzahl der Anmeldungen zum Saisonende bei 4108. „Es gibt eigentlich keine Zielgruppe, die nicht erreicht wird“, sagt Schultheiß. Von Familien und Vereinen über Firmen mit Betriebsausflügen und Teilnehmern von Junggesellenabschieden seien nahezu alle Altersgruppen vertreten.