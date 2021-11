Am Dienstagabend kam es beim Bahnhof zu einer Auseinandersetzung. Ein 19-Jähriger griff laut Polizei zwei Jugendliche mit einem Tierabwehrspray an. Der Täter konnte nach einer Fahndung festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Insgesamt wurden durch das Spray vier Personen verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Hintergründe der Auseinandersetzung sind am Laufen.