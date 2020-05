Wie die Kreisverwaltung Kusel mitteilt, können ab Montag, 11. Mai, Besucher nach Terminvereinbarung das Verwaltungsgebäude wieder betreten. Es besteht Maskenpflicht für Besucher und Mitarbeiter, außerdem müssen die Hände desinfiziert werden.

Termin können mit den zuständigen Sachbearbeitern vereinbart werden. Die Zentrale ist außerdem erreichbar unter der Telefonnummer 06381 424-0 oder per E-Mail an buergerbuero@kv-kus.de.

Die Kreisverwaltung bittet darum, aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie weiterhin Angelegenheiten vorrangig telefonisch oder per E-Mail zu klären.

Mobilitätszentrale noch länger geschlossen

Erst eine Woche später, am 18. Mai, wird die Mobilitätszentrale „hin und weg“ am Bahnhof in Kusel zu den regulären Öffnungszeiten wieder geöffnet.

Weitere Informationen zu aktuellen Regelungen gibt es auf der Internetseite des Landkreises: www.landkreis-kusel.de.