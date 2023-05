Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Beschwerden, wonach sich Autofahrer in Ulmet nicht an die Regeln halten, reißen nicht ab. Erneut gab es zu diesem Thema zwei Eingaben in der Einwohnerfragestunde des Gemeinderates am Montag. Vor allem die Situation an Schule und Kita bereitet Sorgen.

Es gebe täglich Probleme mit parkenden Autos, deren Fahrer die Kinder bringen und abholen, gab Ortsbürgermeister Klaus Klinck die Beobachtung von Kita- und Grundschulleitung wieder. Dabei liegen beide