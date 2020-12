Mit Sommerreifen auf glatten Straßen – das hat am Montagabend im Hohlweg zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 58-jähriger Mann mit seinem Wagen auf der abschüssigen Straße gefahren, als er auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts abkam. Dort sei das Auto zunächst gegen das Treppengeländer eines Anwesens geprallt. Laut Polizei drehte sich der Wagen dabei um seine eigene Achse und prallte schließlich gegenüber in ein Scheunentor. Der Gesamtschaden werde auf 8000 Euro geschätzt. Der Mann hatte nach Angaben der Beamten vergessen, an seinem Auto die Winterreifen aufzuziehen.