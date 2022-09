Bislang noch unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, einen Zigarettenautomaten in der Kuseler Industriestraße aufzusprengen. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, erzielte der vermutlich selbstgebaute Sprengsatz jedoch die beabsichtigte Wirkung nur zum Teil: Er detonierte nicht komplett, so dass der Automat auch nur teilweise Zugang zu seinem Inneren gestattete.

Deshalb ist nach Polizeiangaben bislang auch noch unklar, ob der oder die Täter überhaupt Beute machen konnten. Daraus folgt, dass sich auch die Höhe des Gesamtschadens noch nicht beziffern lässt. Doch abgesehen davon, ob nun Zigaretten erbeutet wurden oder nicht: Das Gerät, aufgehängt in der Industriestraße in Höhe der Nummer 43, wurde allein schon durch die Sprengung massiv beschädigt.

Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise

Die Polizei hofft nun auf Zeugen und bittet um Hinweise zu der Tat, die sich zwischen Samstagabend und dem späten Sonntagvormittag ereignet haben muss. Die Kuseler Inspektion interessiert sich vor allem für Beobachtungen zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr. Wem in dieser Zeit verdächtige Personen oder auch ungewöhnliche Aktivitäten im Gewerbegebiet aufgefallen sind, möge sich an die Inspektion in der Kreisstadt wenden. Hinweise sind erwünscht unter der Telefonnummer 06381 9190.