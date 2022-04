Unbekannte haben sich am Samstagnacht mit einer Schubkarre auf Diebestour durch die Ostertal-Gemeinde Herchweiler begeben. Eine Zeugin in der Brückenstraße beobachtete gegen 23.30 Uhr drei Jugendliche, die versuchten, Gegenstände aus dem Garten der Zeugin zu stehlen, berichtet die Polizei. Durch lautstarkes Rufen der Frau verfolgten die Jugendlichen ihr Vorhaben nicht weiter und flüchteten. Die hinzugerufene Polizei entdeckte in der Nähe des Tatorts eine Schubkarre mit vermeintlichem Diebesgut. Die Polizei bittet Geschädigte und weitere Zeugen, sich zu melden unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.