Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Oberes Glantal haben mit der neuen Schaumtraineranlage geübt. Sie war von der Versicherungskammer Bayern an den Landkreis gespendet worden. „Auch wenn das Miniaturformat spielerisch wirken mag, lassen sich die Erkenntnisse in die Realität übertragen, wo derartige Übungen aufgrund der dafür benötigten Schaummittelmenge nicht durchgeführt werden könnten“, berichtet Wehrleiter Stefan Reichhart. Etliche anschauliche „Aha-Effekte“ hätten sich bei den Teilnehmern von zwei Seminaren in Glan-Münchweiler und Waldmohr eingestellt.