Dem Wald im Revier Glantal geht es schlecht. Jetzt soll ein etwa ein Hektar großes Waldstück aufgeforstet werden. Aber welche Baumart trotzt dem Klimawandel?

Wo einst schlanke, grüne Fichten das Waldbild prägten, ragen heute mehr und mehr dürre, kahle Stämme gen Himmel. Die Trockenheit der vergangenen Jahre macht sich auch in den Wäldern im Revier Glantal bemerkbar, diagnostiziert Andreas Bonin vom Forstamt Kusel und kommissarischer Revierleiter. Fast überall hat der Fichtenborkenkäfer – auch Buchdrucker genannt – gebrütet und lässt die Nadelhölzer, die nicht mehr genug Harz produzieren können, absterben.

Ob in Glan-Münchweiler oder unlängst in Rehweiler: Förster Bonin erklärt nicht nur in Ortsgemeinderatssitzungen die Dramatik des Klimawandels und seine Auswirkungen auf die Wälder sowie die Holzernte. Er bietet auch Waldbegehungen an. Dort gibt er Einblicke, die beim normalen Wald-Spaziergang oft nicht wahrgenommen werden. Die Schäden an den Fichten, die eine Borkenkäfer-Population anrichtet, sind offensichtlich. Weniger auf den ersten Blick erkennbar sind die Schäden aufgrund von Wassermangel. Dieser sorgt dafür, dass augenscheinlich gesunde Buchen bereits im Sommer ihre Blätter verlieren, erklärt der Förster.

Jetzt dem Wald helfen

Dennoch gibt sich Bonin optimistisch, macht Vorschläge wie ein Zukunftswald in der Region aussehen könnte. Der menschgemachte Klimawandel bedeute für die Wälder eine große Veränderung. Die natürliche Entwicklung würde diesen Verlust erst über Jahrhunderte ausgleichen. Deshalb ist Bonin überzeugt, müsse jetzt gehandelt werden.

Weil Nadelhölzer weiterhin, gerade in der Baubranche nachgefragt sind, wirbt Bonin dafür, die heimische Fichte durch die Weißtanne zu ersetzen. Sie wächst vergesellschaftet mit Buche, Ahorn aber auch mit Eichen, fühlt sich also in Mischwäldern ausgesprochen wohl. Ihr Holz wird unter anderem als Bauholz, für Dielen oder in der Möbel- und Papierindustrie verwendet.

Keine Garantie für Maßnahmen

Auf die Frage, ob die Weißtanne tatsächlich resistent gegen den Klimawandel sein wird, gibt Bonin eine pragmatische Antwort: „Wenn mir jemand sagen kann, wie sich das Klima in den nächsten 30 Jahren entwickeln wird, kann ich vorhersagen, ob Weißtanne, Traubeneiche oder auch Kastanien widerstandsfähig sein werden.“

Für den Ortsgemeinderat in Rehweiler steht jetzt schon fest: Im Spätherbst sollen auf einer Fläche von zirka einem Hektar dürre Fichten herausgenommen und das gerodete Waldstück neu aufgeforstet werden. Allerdings entschloss sich die Mehrheit des Rates gegen die Weißtanne. Stattdessen sollen Traubeneiche, Baumhasel, Kastanie sowie eine größere Anzahl der Hainbuche gepflanzt werden. Nach Aussage von Rehweilers Ortsbürgermeister Frank Scholz soll die Aktion zu 95 Prozent aus Bundes- und Landesmittel finanziert werden, den Rest übernimmt der Forstzweckverband Oberes Glantal.