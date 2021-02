Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines Pritschenwagens. Am Dienstagmorgen beschädigte der unbekannte Verursacher in der Hauptstraße ein Fallrohr an einer Hausecke. Nach Zeugenaussagen soll es sich beim Unfallfahrzeug um einen Pritschenwagen in der Farbe Orange gehandelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.