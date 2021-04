Zu wenig Bewegung und viel zu viel Zeit auf der Couch? Die Landesinitiative „Land in Bewegung“ will mit ihrer „Bewegungs-Paar-Tour Rheinland Pfalz“ etwas dagegen tun. Start ist im Mai. Was die Landesgrenze von Rheinland-Pfalz damit zu tun hat und wer mitmachen kann, erklärt Marie Schwindinger, Bewegungsmanagerin für den Landkreis Kusel.

Die landesweite Aktion startet am Wochenende des 1./2. Mai und folgt einem ganz einfachen Prinzip, berichtet die 27-jährige Schwindinger. „Die Landesgrenze von Rheinland-Pfalz ist 1042 Kilometer lang: Wie oft schaffen es die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, diese ,abzulaufen’?“ Das Ziel sei es also, in insgesamt vier Aktionszeiträumen, außer am 1. und 2. Mai gibt es Termine im Juli, Oktober und Dezember, als Bewegungspaar Kilometer zu sammeln, egal wo, beschreibt die Initiative in einer Mitteilung.

„In Zeiten wie diesen vergessen wir leider oft, wie wichtig ausreichend Bewegung für uns ist. Durch die Bewegungspaar-Tour haben wir die Möglichkeit, auf Abstand und doch endlich mal wieder gemeinsam etwas zu erreichen!“, sagt Schwindinger. Das Besondere der Aktion sei, dass wirklich jeder mitmachen könne, „da man die Fortbewegungsart, zum Beispiel Joggen, Spazieren, Radeln, Rollstuhlfahren, sowie den Ort frei wählen kann“, berichtet sie: Sportler mit Neueinsteigern, Väter mit ihren Töchtern, Enkel mit ihrer Oma, zwei gute Freunde, Menschen mit und ohne Behinderung, sie alle können sich auf den Weg machen – immer als Duo.

Vier Regionen bieten besondere Aktionen

Die gesammelten Bewegungskilometer können dann auf der Aktionsseite von „Land in Bewegung“ gemeldet werden. Schwindinger wünscht sich, dass auch im Landkreis Kusel möglichst viele Menschen mitmachen und Kilometer sammeln.

Wer darüber hinaus noch mehr Bewegung möchte, kann in vier Regionen weitere Angebote nutzen. „So können beispielsweise Wanderstrecken in der Region entdeckt werden und je nach aktueller Pandemielage finden vor Ort kleine Mitmachaktionen statt. Alle werden an die jeweils geltende Corona-Verordnung angepasst“, heißt es von der Landesinitiative. Den Auftakt macht Ludwigshafen am 1. und 2. Mai. So gibt es unter anderem einen Bewegungsparcours der BKK Pfalz entlang des Rheins, der Ludwigshafener Lauf-Club hat die Aktion „Tour de Lu“ konzipiert. Auch die Wald- und Wiesenfreunde Ludwigshafen bieten drei abwechslungsreiche Letterboxing-Touren durch das Naturschutzgebiet Maudacher Bruch an. Weitere Ideen zum Sammeln von Bewegungskilometern für jedes Leistungsniveau finden die Paare unter www.lu-laeuft.de.

Abschluss rund um Kaiserslautern

Weiter geht es danach von 2. bis 4. Juli in Cochem-Zell, gefolgt von Ahrweiler von 1. bis 3. Oktober. Abgerundet wird die Paar-Tour zum Jahresende zwischen 27. bis 31. Dezember mit der Region Kaiserslautern. Zu gewinnen gibt es ebenfalls etwas: „Wer als Paar an drei von vier Terminen teilnimmt, ist automatisch Teil einer kleinen Verlosung mit Überraschungspaket zum Jahresende“, erklärt „Land in Bewegung“. Die Landesinitiative will mit der Aktion neben einem aktiven Alltag auch die Inklusion und Integration fördern. Die Landesregierung will mit der Aktion neben einem aktiven Alltag auch die Inklusion und Integration fördern.

Information