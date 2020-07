Nachdem die Touren mit dem Oldtimerbus durch die „Alte Welt“ aufgrund der Pandemie abgesagt worden waren, findet am Samstag, 1. August, wieder eine Tour statt. Es sind noch Restplätze verfügbar, weil einige Gäste abgesagt haben, wie die Verbandsgemeinde Otterbach/Otterberg mitteilt. Gestartet wird in Otterberg. Das Angebot umfasst eine geführte Besichtigung der Abteikirche und Altstadt in Otterberg und den Besuch des Alte-Welt-Museums im Nußbach, der Abschluss findet in Meisenheim statt, wonach die Rückfahrt erfolgt. Gerastet wird in einem Landgasthof. Das gesamte Programm dauert von 10 bis 17.30 Uhr.

Info



Anmeldungen bis 20. Juli bei der Tourist-Information Otterbach/Otterberg, Telefon 06301 607800, E-Mail: tourist-info@otterbach-otterberg.de, www.otterbach-otterberg.de

In den Kosten von 43 Euro ist das Mittagessen nicht enthalten.