Wandern – Das ist doch nur was für alte Leute. So oder so ähnlich dürfte die Einstellung vieler junger Menschen sein, meine eingeschlossen. Aber ist Wandern durch die Natur tatsächlich so langweilig? Um das herauszufinden, wage ich ein begehbares Experiment und wandere auf den schönsten Wegen im Kuseler Land.

Meine Reise rund um Kusel beginnt mit dem Preußensteig, der härtesten Tour im Umkreis, wie die vielen Höhenmeter vermuten lassen. Ein wenig mulmig ist mir schon, als ich den