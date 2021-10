Viel zu tief ins Glas geschaut und offenbar einen Unfall verursacht hat ein 20-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag. Sein beschädigter Wagen fiel der Polizei in Brücken auf, weil die Warnblinkanlage eingeschaltet war. Weil die Beamten bei dem Fahrer „alkoholbedingte Ausfallerscheinungen“ feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnten die Beschädigungen am Fahrzeug einer Unfallstelle in der Nähe zugeordnet werden. Der Führerschein des jungen Autofahrers wurde sichergestellt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.