Dunzweiler. Glück im Unglück hatte ein 20 Jahre alter Autofahrer am Samstag bei einem Unfall in der Hauptstraße. Dennoch wird er vermutlich einige Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen.

„Welche Folgen Alkoholeinfluss im Straßenverkehr haben kann, wurde einmal wieder am frühen Samstagmorgen in der Hauptstraße sichtbar“, schreibt die Kuseler Polizei in ihrer Mitteilung. Das war den Ermittlern zufolge passiert: Ein 20-Jähriger verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen einen auf der anderen Straßenseite geparkten Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota gegen ein Haus sowie einen dahinter geparkten Seat geschleudert, der wiederum auf einen geparkten Mercedes geschoben wurde.

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Schaden an den vier Autos liegt im hohen fünfstelligen Bereich, das Haus wurde geringfügig beschädigt. Bei der Unfallaufnahme sei eine weitere Unfallursache offengelegt worden, so die Beamten weiter. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest habe einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben. Die Entnahme einer Blutprobe durch eine Ärztin wurde angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.