Ein 53 Jahre alter Autofahrer dürfte seinen Führerschein für geraume Zeit los sein. Die Polizei kontrollierte den Mann am Dienstagmorgen in Hefersweiler. Erst nach einer längeren Nachfahrstrecke habe der 53-Jährige – trotz eindeutiger Anhaltesignale – sein Fahrzeug gestoppt, teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle des nicht angeschnallten Autofahrers nahmen die Beamten zudem Alkoholgeruch in der Luft wahr. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.