Die Maskenpflicht im Unterricht stelle ebenso wenig wie das Stoßlüften ein Problem dar, meinen die Schulleiter der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr und des Veldenz Gymnasiums in Lauterecken. Sie haben Pläne für den Fall, dass wieder auf Homeschooling gesetzt werden muss, kritisieren jedoch die mangelhafte technische Ausstattung dafür.

Aktuell befindet sich eine Klasse der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr in Quarantäne. Wie Schulleiter Uwe Steinberg informierte, war der bereits zweite positive Fall an der Schule dafür der Auslöser. Zuvor war sei Kollegin erkrankt, die jedoch nur einen Tag an der Schule gewesen sei. Da zumindest bisher keine weiteren Fälle mehr aufgetreten sind, scheinen die Maßnahmen wirksam und die Umsetzung an der Schule funktioniere, wertet Steinberg.

Gelüftet werden kann in Waldmohr sowie Schönenberg-Kübelberg fast jeder Raum, bis auf einen innenliegenden PC-Raum und zwei Naturwissenschaftssäle, die schon länger über eine Lüftungsanlage verfügen. Diese laufe jetzt dauerhaft, erklärt der Schulleiter. Zudem wurde in der Mitte jeder Schulstunde ein zusätzliches Klingeln installiert, sodass das Lüften nicht nur nicht vergessen werde, sondern zudem auch gleichzeitig im gesamten Schulhaus stattfinde, „sodass es richtig Durchzug gibt“.

Essen und trinken auf dem Hof

Die freundlichen Temperaturen und die gut laufende Heizung machten das Lüften aktuell unproblematisch. Der Schulleiter hat auch beobachtet, dass die Schüler vernünftiger gekleidet seien als in Vorjahren. Sonst trugen Hartgesottene auch mal zu dieser Zeit noch kurze Hosen, erzählt Steinberg. Die seit Montag bestehende Maskenpflicht auch während des Unterrichts sei für manche unangenehm, werde aber konsequent umgesetzt. Gegessen und getrunken wird in den Pausen auf dem Hof mit Sicherheitsabstand. In Regenpausen wird in den belüfteten Sälen am Platz gegessen werden müssen, das sei bisher jedoch noch nicht nötig gewesen.

Menschlich, und wie bei Kindern zu erwarten, müsste gelegentlich auf den Abstand hingewiesen werden und eine kurze Ansprache erfolgen, wenn „die Maske auf halb acht hängt“ – insgesamt werden die Maßnahmen aber gut umgesetzt, meint Steinberg. Er lobt die klare Aussage des Ministeriums: Maskenverweigerer werden vom Unterricht ausgeschlossen werden, was wie unentschuldigtes Fehlen behandelt wird. Außerdem gibt es die Note ungenügend, eine Sechs, bei Leistungsnachweisen.

Bisher nur Notebook-Taschen da

Angekommen sind inzwischen schon einmal die Taschen für 88 der 111 Notebooks, die die Schule über das Sofortprogramm erhält und an Schüler weitergeben wird, um Phasen des Homeschoolings absolvieren zu können. Beantragt wurden etwas über 120 Geräte, berichtete Steinberg, die finale Auswahl trifft die Schule.

Je nach Infektionsgeschehen wird möglicherweise wieder Homeschooling nötig, welches in der ersten Phase grundsätzlich gut funktioniert habe. Doch Steinberg gibt auch zu, dass es schon mal gehakt habe. Videounterricht sei wegen des zu schlechten WLans nicht möglich. Zudem meint Steinberg sieht Steinberg rechtliche Fragen, sollte Unterricht – etwa für Schüler in Quarantäne – online übertragen werden. Auch ist er sich nicht sicher, ob die Kinder am Bildschirm dem Geschehen folgen könnten.

Um Schüler und Eltern aktuell zu informieren, verwendet die Schule nun auch die App Sdui. Generell habe sich die Kommunikation sowie der Tonfall verbessert. Den aggressiven Tonfall einer Eltern zu Beginn der Pandemie habe er ausdrücklich in einem Elternbrief erwähnt, erklärt der Schulleiter. Schließlich könne die Schule auch nichts für die Situation und versuche, das beste daraus zu machen.

Wie ist Entlastung möglich?

Bereits am Freitag hat der Schulleiter des Veldenz Gymnasiums Lauterecken, Stefan Weber, die Schulgemeinschaft gebeten, Masken auch im Unterricht zu tragen. „Das hat reibungslos funktioniert“, berichtete er. Wie sein Kollege aus dem südlichen Landkreis wartete er am Dienstagnachmittag noch auf eine Information des Ministeriums, wie Schüler und Lehrern entlastet werden können, die wegen gesundheitlicher Schwierigkeiten durch das dauerhaften Tragen der Maske zu sehr belastet werden. Auch sei beispielsweise noch offen, wie die Situation bei langen Kursarbeiten aussehe.

Unproblematisch verlaufe auch in Lauterecken das Stoßlüften alle 20 Minuten. In allen Räumen können die Fenster geöffnet werden, das ist nicht in allen Schulen so gegeben. Schon jetzt hätten Schüler Decken dabei und das sei völlig in Ordnung. Seien sie dann im Winter noch mit einem dicken Schal ausstaffiert, erwartet Weber keine Schwierigkeiten. Bisher seien ihm auch noch keine Klagen zu Ohren gekommen, berichtet der Schulleiter, der den allgemein „sehr vernünftigen Umgang der Schüler“ mit der Pandemie lobt.

Szenarien ausgearbeitet

Die Schule sei auch für alle möglichen Fälle gewappnet und habe verschiedene Szenarien ausgearbeitet, die in der Schublade lägen. Aktuell ist Szenario eins am Laufen, doch je nach Infektionslage entscheidet das Land, ob wieder Homeschooling angesagt ist. Szenario zwei sehe beispielsweise die Halbierung der Klassen vor, möglich wäre auch im dritten Szenario, dass einzelne Stufen nicht mehr vor Ort beschult werden. Bei einer Halbierung der Klassen sollte dies dann nicht mehr im wöchentlichen Wechsel, sondern tageweise sein, um kürzere Heimphasen zu schaffen. Auch für Klassen, die in Quarantäne müssten, gelte Homeschooling, betont Weber. Bisher sei dies allerdings noch nicht nötig gewesen.

Durch eine Änderung des Schulgesetzes könne mittlerweile auch im Heimunterricht Noten vergeben werden, erklärt der Schulleiter, und es herrsche Anwesenheitspflicht. So könne ein Lehrer eine Uhrzeit ausmachen, zu der man sich virtuell trifft. Funktioniert das aufgrund schlechter Internetverbindung nicht, dann „geht immer noch das Telefon“. Auch telefonisch sei beispielsweise eine mündliche Überprüfung möglich.

Zu wenige Laptops

Auch in Lauterecken sind die Geräte aus dem Sofortprogramm noch nicht angekommen. Überhaupt habe das Veldenz Gymnasium nur wenige, zu wenige Mittel erhalten, die wenigsten im Kreis, meint Weber. Er kritisiert, dass die kostenlose Schulbuchausleihe als Bemessungsschlüssel herangezogen wurde, denn viele Eltern stemmten an seiner Schule die Kosten für die Bücher, auch wenn es finanziell knapp sei. Weiterhin fragt er: Wie soll die Schule entscheiden, wer die digitalen Endgeräte bekommt? Schließlich werde sie aus Datenschutzgründen nicht informiert, wer an der Ausleihe teilnehme, damit als bedürftig gilt.

Dringend nötig sei außerdem der Zugang zu schnellem Internet für die Schule. Know-how, Laptops in jedem Klassensaal und gut ausgestattete PC-Räume sind vorhanden, aber ohne bessere Verbindung seien die Möglichkeiten zur Nutzung begrenzt.