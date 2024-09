Tina und Timo Würz haben nach dem Kauf ihres Hauses in Heinzenhausen gleich mehrere böse Überraschungen erlebt: Wasserrohrbrüche, versteckte Wände und dann auch noch das Hochwasser trübten die anfängliche Freude schnell. Mittlerweile hat sich das Paar ein gemütliches Eigenheim geschaffen – und das mit knappem Budget. Wie das möglich war, zeigt es auf Youtube.

Einen Hauskauf verbinden wohl die meisten Menschen mit einer gehörigen Portion Freude und Glückseligkeit. Bei Tina und Timo Würz war eher das Gegenteil der Fall – dabei fing alles so gut an: „Timo hat das Haus in Heinzenhausen gefunden und sich sofort in es verliebt“, erzählt Tina Würz. Ihr Mann habe das Potenzial des gut 120 Quadratmeter großen Hauses am Ortsrand direkt gesehen. Das große Grundstück, die Lage, das alte, charaktervolle Haus mit den Hartholzböden, der so malerisch wirkende angrenzende Bach – viele Faktoren haben dem 48-Jährigen sofort gefallen. „Ich dachte, man kann was draus machen“, sagt er.

Dass ihnen der Bach zum Verhängnis werden würde und sich hinter den unzähligen Gegenständen und Wänden im Haus viele bauliche Mängel und Probleme auftun würden, damit haben die beiden zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet.