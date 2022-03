Mit „stolzen“ 3,83 Promille ist laut Polizei am Dienstagnachmittag ein 53-jähriger Suzuki-Fahrer auf der A 62 bei Rehweiler in Richtung Trier unterwegs gewesen. Der stark alkoholisierte Autofahrer wurde von mehreren Lkw-Fahrern auf dem Parkplatz „Potzberg“ gemeldet und zunächst an der Weiterfahrt gehindert. Der 53-Jährige setzte dann dennoch seine Fahrt fort und konnte schließlich durch Polizeibeamte von zwei Streifenfahrzeugen der Autobahnpolizei Kaiserslautern an der Anschlussstelle Freisen gestoppt werden. Der anschließende Alcotest ergab dann dieses deutliche Ergebnis. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst auf den Mitfahrparkplatz Freisen gebracht. Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. In erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.