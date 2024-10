Die Polizei hat am Samstagmorgen im Kreis Kusel mit einem Hubschrauber nach einem Verdächtigen gesucht. Wie die Beamten mitteilen, seien der Polizei Kusel gegen 6.30 Uhr in Gries zwei verdächtige Personen auf Fahrrädern gemeldet worden. Daraufhin sei eine Fahndung eingeleitet worden, aufgrund derer eine der beiden Personen mit einem E-Bike auf einem Feldweg zwischen Gries und Schönenberg-Kübelberg (Ortsteil Sand) festgenommen werden konnte.

Nicht weit davon entfernt sei ein weiteres E-Bike gefunden worden. Die Polizei vermutet nach derzeitigem Ermittlungsstand, dass die beiden E-Bikes zuvor geklaut wurden.

Während der Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden. Im Verlauf der Suche seien weitere Gegenstände gefunden worden, wie beispielsweise Kleidungsstücke und ein Rucksack mit diversen Gegenständen. Die Polizei geht davon aus, dass diese von einem Diebstahl aus einem Auto in Gries stammen. Zu möglichen weiteren Taten liegen den Beamten nach eigenen Angaben bislang noch keine konkreten Informationen vor.

Die Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen laufe weiterhin, es bestehe aber keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, oder weitere Geschädigte, sich bei der Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373 822-0 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.