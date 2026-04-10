Ihr Abitur mit der Note 1,3 erreichte Chiara Reiß mit Gelassenheit, Zeitmanagement und Fleiß. Aber auch das Tanzen im Verein und das Ehrenamt sind ihr wichtig.

Chiara Reiß aus Altenglan hat als Jahrgangsbeste mit einem Notenschnitt von 1,3 ihre Schullaufbahn am Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel (SGK) abgeschlossen. Nun stehen die Pläne für die Zukunft an. Auf das SGK kam Reiß direkt nach der Grundschule. „Ich war immer absolut zufrieden an der Schule“, berichtet die junge Frau. Das Lernen sei ihr durchgehend recht leichtgefallen. Dazu gesellte sich ein gesunder Ehrgeiz, um gute Leistungen zu erzielen.

„Das war schon mein persönlicher Anspruch. Aber mit einem Durchschnitt von 1,3 hatte ich nicht gerechnet“, sagt die 18-Jährige. Als Leistungskurse belegte sie Deutsch, Erdkunde (jeweils zwölf Punkte) und in Englisch erreichte sie elf Punkte. Sprachen haben es der 18-Jährigen sehr angetan. Auch im mündlichen Abi hätte sie eine Prüfung im sprachlichen Bereich vorgezogen – aber sie musste sich zwischen Mathe und Biologie entscheiden. Sie entschied sich für die lernintensive Biologie. Im Mündlichen erreichte sie das Maximum von 15 Punkten. Darauf ist sie „sehr stolz“ und freut sich, dass sich das viele Lernen ausgezahlt hat.

Mit guter Vorbereitung und Selbstvertrauen

Ihr Erfolgsrezept: Lernstoff möglichst gut vorbereiten und „sich nicht verrückt machen, denn die Schwierigkeit ist ähnlich wie bei Klausuren. Man muss sich auch selbst vertrauen“. Hilfreich seien Lernzettel und sich „genug Zeit zu nehmen, dass es gegen Ende nicht stressig wird“. Reiß selbst startete schon nach der letzten Klausurenphase die Abivorbereitung, feierte mit der Familie Weihnachten mit allem Drum und Dran. Aber: „Ich habe in der Endphase auch viel gelernt. Da lag der Fokus schon auf dem Abi.“

In ihrer Freizeit ist die junge Frau seit ihrer Kindheit im Altenglaner Carneval Verein aktiv und tanzt sowohl Garde als auch Showtanz. „Das ist mein Haupthobby“, sagt sie. Allgemein schätze sie soziale Kontakte. Während sie das Keyboardspielen mangels Zeit aufgegeben hat, ist sie seit einem Praktikum ehrenamtlich in der Kuseler Stadtbücherei tätig. „Vor allem die Arbeit mit Kindern macht mir viel Spaß“, erklärt sie. Und so unterstützte sie auch direkt nach dem Abitur das Osterferienprogramm.

Nächster Abschnitt: Studium

Jetzt will Reiß sich informieren, wohin ihre berufliche Laufbahn sie genau bringt. „Ganz sicher ist, dass ich in den sozialen Bereich will, weil ich gerne mit Leuten in Kontakt bin.“ Ein Praktikum an der Grundschule hat bei ihr Eindruck hinterlassen. Daher schwanke sie derzeit noch etwas zwischen dem Grundschul- und Gymnasiallehramt. „Ich tendiere jedoch eher zur Grundschule, weil ich gerne mit wissbegierigen Kindern arbeite“, berichtet die Abiturientin. In die engere Auswahl kommen dafür die Studienstandorte Landau und Saarbrücken, denn die Altenglanerin will in der Region bleiben. „Hier sind Familie und Freunde. Und ich schätze das Landleben einfach sehr. Das Großstadtleben wäre wahrscheinlich auf Dauer nichts für mich.“