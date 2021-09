Am Samstag wird der Walderlebnispfad im Bruchwald eröffnet. Der vier Kilometer lange Rundweg führt an 15 Stationen vorbei. Dort können die Kinder gemeinsam mit dem Fuchs „Foxy“ mehr über die tierischen Bewohner und heimischen Baumarten des Bruchwaldes erfahren.

„Viele Familien mit kleinen Kindern haben durch Corona solche Wanderangebote gesucht“, erklärt Timo Kreuscher die Idee, einen Walderlebnispfad zu gestalten. Er ist Vorsitzender des Sportvereins Sand und selbst Vater von drei Kindern. Seit dem 30. August ist der Pfad fertig, was vor allem 20 jungen Helfern zu verdanken sei. Die Sechs- bis Zehnjährigen haben im Sommerferienprogramm des Jugendzentrums Schönenberg-Kübelberg den Weg aufgebaut. „Ohne unsere fleißigen Helfer hätten wir das nie geschafft“, betont Kreuscher.

Mehr über den Bruchwald erfahren

Der vier Kilometer lange Rundweg durch den Bruchwald beginnt und endet am Sportheim des SV. An 15 Stationen erfahren Kinder und Erwachsene Wissenswertes über den Wald und seine Bewohner: Wieso ist die Kiefer ein „harter Hund“? Haben Hasen oder Kaninchen längere Ohren? Auf den Info-Schildern sind außerdem QR-Codes zu finden, dahinter denen sich weitere Infos verbergen. Zurück am Sportheim laden Bänke zum Picknicken und Ausruhen ein. Zur Eröffnung des Walderlebnispfades veranstaltet der SV Sand einen Tag der offenen Tür: „Nach der Wanderung können sich die Familien ab 14 Uhr mit kalten Getränken und Leckerem vom Grill belohnen“, kündigt Kreuscher an.

Pfad noch weiter ausbauen

Die Idee zur Gestaltung des Pfades sei dem Sportverein durch einen Projektaufruf der Lokalen Aktionsgruppe Westrich-Glantal gekommen, so der Vorsitzende. Als Leader-Region erhält diese Fördergelder der EU zur Unterstützung lokaler Projekte. 3000 Euro habe der SV Sand zur Umsetzung ihrer Idee bekommen. „Alleine hätten wir das Projekt finanziell nicht stemmen können“, berichtet Kreuscher. „Gerne hätten wir noch Bewegungselemente in den Walderlebnispfad eingebaut. Eine Idee wären Baumstämme zum Balancieren gewesen“, fährt er fort. Das hätte jedoch das Budget gesprengt. Werden weitere Spender gefunden, soll der Pfad weiter ausgebaut werden. „Das muss noch nicht das Ende gewesen sein.“