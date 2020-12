Ein Privatweg, der längst zum öffentlichen Durchgang geworden ist, sorgt für Diskussionen. Darf und soll die Gemeinde dort investieren? Und was passiert, wenn der Eigentümer nicht mehr mit der öffentlichen Nutzung einverstanden ist?

Der von der Allgemeinheit genutzte Durchgang Kirchhofstraße/Grabenstraße gehört zu einem privaten Grundstück. Der Eigentümer hatte die Beleuchtung in den vergangenen Jahren vorgenommen, ist dazu allerdings nicht mehr bereit.

Ortsbürgermeisterin Helga Becker hat ein Angebot bei den Pfalzwerken und einer Elektrofirma eingeholt. Für die Beleuchtung würden 828 Euro fällig. Schnell war klar: Der Durchgang soll nach Möglichkeit erhalten werden und es sei schade, sollte dieser nicht mehr öffentlich für die Bürger zugänglich sein.

Pauschale für den Stromverbrauch

Genauso schnell stellten sich aber auch Fragen. Übernimmt die Gemeinde die Beleuchtung, ist sie dann auch für weitere Unterhaltungsmaßnahmen zuständig? Wie sieht es mit der recht ausgetretenen Treppe aus und was, wenn der Eigentümer den Durchgang schließen sollte?

Hartmut Dec warb für den Durchlass sowie die Beleuchtung und etwas „Fingerspitzengefühl“ beim Umgang mit dem Eigentümer. Jochen Buß schlug als Kompromiss vor, eine neue Lampe zu kaufen und eine Pauschale für den Stromverbrauch zu zahlen. So könne der Weg erhalten werden, aber die Gemeinde komme nicht in die Pflicht zur Unterhaltung des Weges. Ortsbürgermeisterin Becker wird das Gespräch mit dem Eigentümer suchen und ihm den Vorschlag unterbreiten.

Rathausfenster defekt

Zahlreiche weitere Baustellen für das kommende Jahr sind bereits ausgemacht. So muss der gefährliche, weil brüchig gewordene Zaun am Spielplatz erneuert werden. Da so gut wie alle Bauplätze verkauft sind, sollten eventuell Neubaugebietsflächen erschlossen werden. Am Rathaus sind die Fenster defekt und der Putz bröckelt. „Darum müssen wir uns kümmern“, erklärte Becker.

Der Rat stimmte „unbedingt“ notwendigen Erneuerungsmaßnahmen an der Leichenhalle zu. Neben Stühlen sollen Heizstrahler angeschafft werden und defekte Steckdosen erneuert. In Eigenleistung werden Maler- und Verputzarbeiten erfolgen, sodass mit einem Aufwand von 3800 Euro gerechnet wird. Dies sei aber eher hoch gegriffen und könne günstiger ausfallen, berichtete Becker. Ihr war es auch wichtig, dies in 2020 zu erledigen, um bei der Anschaffung der Stühle noch in den Genuss des geringeren Mehrwertsteuersatzes zu kommen.

Weitere Themen

Schon länger lagert ein Anwohner Unrat in der Wassergasse im öffentlichen Raum. Da eine Ansprache, des aktuell laut Becker „spurlos verschwundenen“ Verursachers nicht möglich sei, soll der Müll entsorgt werden. Dies kann die Gemeinde kostenlos in Lauterecken erledigen. Im Rat wurde die Sorge geäußert, dass der Platz erneut zugemüllt werde. Trotzdem soll die Aktion durchgeführt werden, zumal im Falle eines Hochwassers weitere Probleme auftreten könnten.

Nichtöffentlich wurde über die Ertüchtigung der Ringmauer beraten, die einen wichtigen Schutz bei Hochwasser bietet. Es wurde beschlossen, einen Zuschussantrag zu stellen.

Die Kreisverwaltung stellte fest, dass für den Gemeindesaal keine Nutzungsordnung vorlag. Diese hat der Rat nun einstimmig beschlossen. Zudem wurde eine Änderung der Benutzungsentgelte vorgeschlagen, da das durchschnittliche Defizit in den Jahren 2016 bis 2018 rund 6900 Euro betrug, was einem Deckungsgrad von rund 46 Prozent entsprach. Der Vorschlag sieht beispielsweise vor, dass für Beerdigungen künftig 70 Euro plus Nebenkosten statt 60 Euro plus Nebenkosten anfallen.

Die Kosten für eine E-Bike-Ladestation liegen bei 2664 Euro, berichtete die Ortsbürgermeisterin. Eventuell könne es einen Zuschuss geben, jedoch erschien der Mehrheit des Rates dies recht teuer. Zudem liegt der mögliche Standort am Kerweplatz mitten im Hochwassergebiet. Die Entscheidung wurde vertagt.