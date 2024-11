Nur auf den ersten Blick schien alles in Ordnung zu sein mit dem 20-jährigen Rollerfahrer, den die Polizei am Mittwoch in Rammelsbach kontrolliert hat. Als die Beamten sein Zweirad genauer unter die Lupe nahmen, stellten sie fest, dass das Kennzeichen nicht zu seinem Gefährt passte und dieses zudem nicht versichert war. Damit nicht genug: Einen Führerschein für den Roller besaß der Mann ebenfalls nicht. Die Streife hat den Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet.