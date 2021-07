Ein verrücktes Schuljahr ist zu Ende. Mit einem Spalier haben am Freitag alle Mitschüler der Grundschule Konken die 16 Viertklässler in die Sommerferien und damit auch in einen neuen Abschnitt ihres schulischen Werdegangs verabschiedet. Ab dem neuen Schuljahr besuchen sie nun eine weiterführende Schule. Bis es so weit ist, können die Linder nun erst mal sechs Wochen den ein oder anderen Unterrichtsstoff aufarbeiten, in Urlaub fahren oder einfach mal ausspannen.