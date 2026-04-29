Wer in ungezwungener Atmosphäre etwas darüber wissen will, wie die Lokalredaktion Kusel arbeitet, kann das Team bei einer Wanderung am 5. Mai löchern.

Im Artikel „Tag des Lokaljournalismus: Wie kommt der Artikel in die Zeitung? Wir zeigen es Schritt für Schritt“ haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, ungefähr eine Idee davon bekommen, wie viel Arbeit in der Zeitung und im Online-Angebot beziehungsweise der RHEINPFALZ-App steckt, die Sie gerade lesen. Im Text konnten und wollten wir längst nicht auf alle Feinheiten des Zeitungsmachens eingehen – es soll ja auch nicht zu langweilig werden. Außerdem sollen noch ein paar Fragen für den Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai offenbleiben, für den wir uns eine besondere Aktion überlegt haben.

Kollegin Michelle Pfeifer, die derzeit in Elternzeit ist, hat vor Jahren eine Ausbildung zur Wanderführerin gemacht. Für den 5. Mai hat sie sich eine nette Route im Glantal überlegt, um mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und dem Kuseler RHEINPFALZ-Team eine kleine Wanderung zu machen. Dabei wird es jede Menge Gelegenheit geben, uns mit Fragen zu löchern, Ideen auszutauschen oder einfach nur zu plaudern.

Rast mit kleiner Stärkung und tollem Ausblick

Die aus gutem Grund auch für Kinderwagen geeignete Strecke bei Glanbrücken ist etwa sieben Kilometer lang und führt anfangs ein Stück bergauf. Oben erwartet die Wandertruppe nicht nur eine tolle Aussicht, sondern auch eine kurze Rast samt Stärkung. Deshalb ist eine kurze, formlose Anmeldung per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder via Whatsapp an 06381 921212 nötig. Wer mitspazieren möchte, kann sich bis zum 30. April, 23.59 Uhr, melden.

Wir starten am Dienstag, 5. Mai, um 9 Uhr auf dem Kerweplatz in Glanbrücken – dort können die Autos am Vormittag parken. Für die Rundtour haben wir uns drei Stunden geblockt, schließlich soll genügend Zeit für Gespräche bleiben. Die Teilnahme ist kostenlos.