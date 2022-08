Auf bis zu 700 Meter in die Höhe steigen, um sich herum nur das Pfeifen des Windes, ehe es langsam zurück in Richtung Erde geht. Zehn RHEINPFALZ-Leser haben am Mittwoch diese Erfahrung beim Segelfliegen gemacht. Und die Teilnehmer haben doppeltes Glück.

Man muss kein Pilot sein, um in einem Segelflieger Höhenluft zu schnuppern. Der Flugsportverein Kusel und Umgebung beteiligt sich seit vielen Jahren an der RHEINPFALZ-Ferienaktion und bietet dabei mehreren Lesern, als Passagier gen Himmel zu steigen und wenig später wieder sanft zu landen. „Bei guter Thermik kann ein Flug schon mehrere Stunden dauern“, sagt Gerd Rudolph, der Vorsitzende des Vereins. Die Bedingungen sind am Mittwochvormittag nicht optimal. „Heute sind Flüge bis zu 30 Minuten möglich“, sagt Rudolph.

Normalerweise verläuft der Start der Segler etwas ruckelig und mit ordentlich Schwung. Denn der Segelflieger wird in der Regel mit einer Seilwinde in die Luft gezogen – so geht es auf bis zu 250 Metern. Nur: Die Seilwinde ist defekt, sodass ein Motorsegler als Starthelfer dient.

Der Motorsegler (rechts) schleppt das Segelflugzeug auf eine Höhe von 300 Metern. Foto: Sayer

„Das hat den Vorteil, dass die Starts sanfter sind und das Segelflugzeug bis auf 600 Meter in die Höhe gezogen werden kann“, sagt Rudolph, der betont, dass Starts am besten gegen den Wind durchgeführt werden. Als Pilot könne man sich in Sachen Windrichtung immer an den Windrädern orientieren. Das sei früher anders gewesen. Damals hätten Kühe Aufschluss über die Windrichtung gegeben. „Die stehen nämlich immer gegen die Windrichtung“, sagt Rudolph augenzwinkernd.

Viele Flugpremieren

Erste Passagierin ist Mareike Clos. „Obwohl ich in Langenbach wohne, bin ich noch nie mit einem Segelflieger mitgeflogen“, sagt sie. Den Steuerknüppel bedient der erfahrene Fluglehrer Walter Sängerlaub. Er überprüft, ob Clos’ Fallschirm richtig sitzt und gibt Anweisungen, was zu tun ist, falls eine Notlandung durchgeführt werden muss. Sicherheit geht vor.

Begeisterung nach der Landung: Mareike Clos unternahm einen Rundflug über ihre Heimatgemeinde. Foto: Sayer

Dann geht’s los. Der Motorsegler, geflogen von Tobias Faul, hebt ab und zieht das Segelflugzeug hinter sich her. Dann dreht Faul einige Runden über dem Flugplatz, gewinnt nach und nach an Höhe. Auf knapp 300 Metern wird der Segelflieger ausgeklinkt, der dann seinen Flug alleine fortsetzt – nur von der Thermik getragen. Clos hatte sich vorher einen Rundflug über ihre Heimatgemeinde gewünscht. Ein Wunsch, den ihr Sängerlaub gerne erfüllt. Nach der Landung ist sie begeistert: „Ich habe das ganze Dorf gesehen und auch unser Haus“, sagt sie. Der Flug sei einfach toll gewesen und die Landung ganz sanft.

„Etwas Bammel vor dem Flug“ hat die Altenglanerin Ellen Weber. Beim Segelfliegen sei man der Natur ausgeliefert und vom Wind abhängig. „Segelfliegen ist richtiger Sport im Gegensatz zum Fliegen mit dem Motorsegler“, sagt Rudolph. Ihm sei es schon einmal passiert, dass er es nicht mehr zurück zum Flugplatz geschafft habe und daher auf einer Wiese bei Herschweiler-Pettersheim habe landen müssen. Aber auch das sei nicht schlimm gewesen, beruhigt er die Teilnehmerin. Auch für Jürgen und Evi Sontag aus Altenkirchen ist es der erste Flug mit dem Segelflieger. Und Evi Sontag hat die besten Bedingungen an diesem Vormittag. Das Flugzeug erreicht eine Höhe von mehr als 700 Metern, und sie kann sich die Region mehr als 20 Minuten lang von der Luft aus betrachten.

Der Verein

Dem Vorsitzenden Gerd Rudolph zufolge gehören derzeit 48 Piloten, darunter auch Mitglieder aus Belgien und Tschechien, sowie 30 Modellflieger dem Flugsportverein Kusel und Umgebung an. Im Verein kann der Segel-, der Motorsegler- sowie der Ultraleichtflugschein erworben werden. Der Segelfliegerlehrgang kostet 1500 Euro. Derzeit hat der Verein sechs Flugschüler.