Zusammen mit ihrer Mutter hat sich die 20-jährige Maya vor acht Jahren auf den Weg von Syrien nach Europa gemacht – unter anderem zu Fuß, per Lastwagen und Schlauchboot. Seit September absolviert sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kontaktstelle Holler in Kusel. An dem Ort, an dem sie selbst viel Hilfe erfahren hat. Mehr zum Thema lesen Sie hier