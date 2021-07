Es werden wieder Touren mit dem Oldtimer-Bus durch die Landschaft der Alten Welt angeboten, wo die Kreise Kusel, Kaiserslautern, Bad Kreuznach mit dem Donnersbergkreis zusammentreffen. Drei finden von August bis Oktober statt.

Los geht’s am Sonntag, 22. August, um 9.30 Uhr ab Meisenheim. Von dort aus fährt der Bus nach Wolfstein, wo es einen Einblick in die Bergwerkswelt und einen Sektempfang gibt. Weiter geht es über Nußbach, Rockenhausen und Reipoltskirchen zurück nach Meisenheim. Am Samstag, 11. September, findet um 10 Uhr die zweite Tour statt. Startpunkt ist Otterberg. Der Oldtimer fährt von dort aus zum Bauernhofmuseum Holbornerhof. Weiter geht es über Nußbach nach Seelen, Sattelbergturm, Reipoltskirchen und wieder zurück nach Otterberg. Die dritte Tour startet am Samstag, 30. Oktober, um 9.30 Uhr ab Meisenheim. Erste Station ist erneut Wolfstein, wo es einen Einblick in die Bergwerkswelt gibt. Dann geht es über Nußbach, Rockenhausen, Reipoltskirchen wieder zurück nach Meisenheim.

Infos

Die Kosten für die Teilnahme an einer Tour betragen 43 Euro pro Person.

Für die Touren am 22. August und 30. Oktober kann man sich bei der Tourist-Information Meisenheim unter 06751 811173 oder per E-Mail an touristinfo@vg-nahe-glan.de anmelden.

Für die Tour am 11. September kann man sich bei der Tourist-Information in Otterberg unter 06301 607 800, per Fax an 06301 32761 oder per E-Mail an tourist-info@otterbach-otterberg.de anmelden.