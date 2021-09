Am Sonntagabend ließ ein Unbekannter gegen 21.45 Uhr seine Aggression an einem in der Ringstraße geparkten Opel Astra aus. Er schlug die Windschutzscheibe ein. Das Tatmittel, ein Vorschlaghammer, wurde am Tatort zurückgelassen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Schönenberg unter 06373 8220 in Verbindung zu setzen.