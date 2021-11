Warum ein 21 Jahre alter Autofahrer am Sonntagmorgen auf einem Feldweg zwischen Schmittweiler und Gangloff von der Fahrspur abkam, kann die zuständige Lauterecker Polizei nach eigenem Bekunden nicht sagen. Feststeht laut einer Mitteilung aber, dass der Mann sich mit seinem Auto überschlug und in einem Rapsfeld landete. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, am Wagen aber ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.

Überdies sei eine kostenpflichtige Verwarnung ausgesprochen worden – der Mann hätte den Feldweg nämlich überhaupt nicht befahren dürfen.